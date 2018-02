Werknemers Carrefour houden winkel hele dag gesloten 09 februari 2018

Het personeel van hypermarkt Carrefour langs de Parklaan in Turnhout heeft donderdag een hele dag het werk neergelegd. De werknemers deden dat uit onvrede met de aangekondigde herstructurering waarbij ook in Turnhout 35 jobs sneuvelen en de winkeloppervlakte wordt verkleind.





Via pamfletten legden de werknemers aan klanten uit waarom ze de winkel één dag gesloten hielden. "Voor de derde keer in iets meer dan 10 jaar kondigt Carrefour weer een grote herstructurering aan. Maar genoeg is genoeg. Wij willen onze klanten goed kunnen blijven bedienen. Wij willen jullie hypermarkt en onze tewerkstelling niet zomaar opgeven."





Klanten kregen ook de vraag om een petitie te ondertekenen waarin ze de directie van Carrefour oproepen om de winkel in de huidige grootte en format te behouden. (JVN)