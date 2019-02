Werknemers ACV leggen zelf het werk neer Jef Van Nooten

18 februari 2019

19u15 0

Op verschillende plaatsen in de Kempen heeft het personeel van de ACV dienstencentra maandag het werk neergelegd. In Turnhout ging het om zo’n 30 werknemers. Het personeel ging in staking uit onvrede met het personeelsbeleid. Zo worden er regelmatig beslissingen door de directie genomen, waarin het personeel zich maar moeilijk kan vinden. “Het gebeurt zeer zelden dat het personeel van ACV in staking gaat. Dat dit nu wel gebeurt, betekent dat het heel hoog zit en er wat moet veranderen”, klinkt het bij de werknemers.