Werken op E34 weer uitgesteld 07 maart 2018

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de E34 in Turnhout zijn opnieuw uitgesteld. De grondtemperaturen waren gisteren nog te laag om er aan te beginnen.





Het wegdek van de E34 wordt over een lengte van 8 kilometer heraangelegd tussen Turnhout en Oud-Turnhout in beide richtingen. Aanvankelijk zouden de voorbereidende werken (en de hinder) starten op zaterdag, maar dat werd uitgesteld naar gisteren. Maar opnieuw moesten de werken worden uitgesteld. "Door de nog lage grondtemperaturen en de aanwezigheid van restanten van strooizout op het wegdek, is het niet mogelijk om de tijdelijke markeringen op een kwaliteitsvolle manier aan te brengen. De voorbereidende werken zullen daarom pas in de loop van de komende dagen aanvatten", zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. "Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer volgen de situatie op de voet. Van zodra de nieuwe startdatum gekend is, zal het agentschap deze nog communiceren." (JVN)