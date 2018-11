Welzijnscampus feestelijk ingehuldigd Jef Van Nooten

29 november 2018

19u21 0 Turnhout Op de voormalige site van Janssen Pharmaceutica in de Stationsstraat in Turnhout is donderdagmiddag de Welzijnscampus feestelijk ingehuldigd. Daarbij werd ook een kunstwerk en een bedankbord onthuld in aanwezigheid van de familie Janssen.

Voor de zomervakantie was er al een officieel openingsmoment van de Welzijnscampus. “Toen was het gebouw afgewerkt. Maar intussen is ook het personeel verhuisd en worden de mensen met hulpvragen ook effectief hier verder geholpen. Ook de inrichting is nu volledig klaar”, klinkt het bij het OCMW in Turnhout. In de Welzijnscampus zijn sinds kort alle Turnhoutse werkingen van CAW De Kempen, de sociale dienst van OCMW Turnhout en het gemeenschappelijke Welzijnsonthaal gehuisvest.