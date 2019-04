Wegens enorm succes: kunstveiling voor MS-patiënt verhuist naar grotere locatie Jef Van Nooten

18 april 2019

07u59 3 Turnhout De kunstveiling die maandag 22 april wordt georganiseerd om de behandeling van een MS-patiënt uit Turnhout te bekostigen verhuist van locatie. “Door het enorme succes hadden we een grotere zaal nodig”, klinkt het.

Bij de zoon van kunstenares Jo Ceelen uit Turnhout werd begin 2018 een progressieve vorm van MS vastgesteld. Door de ziekte zal op termijn een volledige verlamming optreden en zal de werking van zijn zintuigen afnemen. “Medicatie heeft hier geen enkele invloed op”, zegt de MS-patiënt. “Er bestaat echter een behandeling die de ziekte kan stabiliseren, maar helaas enkel in het buitenland. De Belgische ziekenzorg komt dan ook niet tussen in de kosten. De behandeling zelf is betrouwbaar en effectief, dat blijkt uit nazicht van medische vakliteratuur en uit persoonlijke gesprekken met een andere Belgische patiënt.”

Vrienden van Jo Ceelen namen het initiatief om een kunstveiling te organiseren. De opbrengst kan dan gebruikt worden om de behandeling van 50.000 euro te betalen. De kunstveiling zou normaal (paas)maandag 22 april doorgaan in de Otterstraat 86, het pand waar vroeger cocktailbar Chico’s gevestigd was. “Maar wegens het enorme succes zal de kunst- en curiosaverkoop doorgaan in een grotere zaal: in ’t Antwoord, Otterstraat 114”, zegt mede-initiatiefneemster Mieke Van Tichelt. Tijdens de verkoop worden 180 kunstwerken verkocht.

Op 19 april (16-21 uur) en 20 april (10-20 uur) worden de kunstwerken alvast tentoongesteld tijdens kijkdagen. De kunstveiling zelf start maandag om 13.30 uur.