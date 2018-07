Weer werken op ring 02 juli 2018

02u37 0

Een aannemer start op 9 augustus in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de Ring. Het gaat het vernieuwen van het wegdek tussen de Steenweg op Antwerpen en de Steenweg op Gierle. Vorig jaar werd op dit stuk de rijweg van de buitenkant van de ring vernieuwd. Deze zomer is het wegdek van de 'binnenring' (kant centrum Turnhout) aan de beurt. De werken zullen duren tot half september. De fietspaden en kruispunten worden niet aangepakt. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over de rijbaan van de buitenkant van de ring. Voor elke rijrichting is er 1 rijstrook voorzien.





De Gierledreef wordt doodlopend op de werfzone. Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de werfzone, op de middenberm of op de buitenring. De parkeerstrook op de buitenring wordt pechstrook. (VTT)