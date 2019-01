Wéér problemen met kasseien aan Begijnhof STAD ZOEKT STRUCTURELE OPLOSSING Jef Van Nooten

19 januari 2019

07u00 0 Turnhout De kasseistrook ter hoogte van de ingang van het Begijnhof in Turnhout zorgt opnieuw voor problemen. Het recente regenweer veroorzaakte putten en verzakkingen in het wegdek. "We zoeken naar een oplossing op lange termijn. In afwachting worden de kasseien regelmatig vast gezet en ingeborsteld", zegt schepen Marc Boogers (Groen).

Buurtbewoners van het Begijnhof hebben sinds kort af te rekenen met meer gedaver en geluidsoverlast wanneer er een vrachtwagen of lijnbus door de Begijnenstraat dendert. Aanleiding is de slechte staat van de kasseistrook ter hoogte van de ingang van het Begijnhof, op het kruispunt van Oude Vaartstraat/Begijnenstraat met de Korte Begijnenstraat. Die vertoont sinds kort meer en grotere verzakkingen dan normaal.

"Het is niet alleen vervelend om zelf over te rijden, maar het geeft ook extra hinder voor ons als bewoners. Wanneer er een gewone auto over rijdt, valt het mee. Maar bij zwaar vervoer, veroorzaakt het extra daveringen", vertelt een buurtbewoner.

De bewuste kasseistrook is al langer een zorgenkind voor het stadsbestuur. Jarenlang lagen er traditionele kasseien, maar die veroorzaakten te veel geluidshinder voor omwonenden. Het toenmalige stadsbestuur besliste daarom om de kasseistrook aan te pakken. De kasseien werden er in juni 2012 uit gehaald, doormiddag gezaagd en terug gelegd. Dat moest de geluidsoverlast beperken. Maar al snel doken problemen op met de gezaagde kasseien. De stenen sprongen er uit of kwamen los te zitten. Putten moesten opgevuld worden met asfalt. Begin 2013 drong zich een nieuwe heraanleg op.

Regen boosdoener

De voorbije jaren leek het stadsbestuur de kassei-problematiek in de hand te hebben, maar sinds kort wordt het probleem weer hardnekkiger. Vooral regenweer blijkt nefast voor een goede staat van de kasseistrook. "Blijkbaar zijn er recent weer enkele kasseien los gekomen. We zijn ons bewust van het probleem", zegt schepen van Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen). "Vooral wanneer het geregend heeft, blijkt dat de kasseien los komen te zitten. En wanneer er dan auto's of andere gemotoriseerde voertuigen over rijden, komen de kasseien nog losser te zitten."

Asfalt

De eenvoudigste oplossing zou zijn om de kasseistrook te vervangen door asfalt, net zoals in de rest van de Oude Vaartstraat en Begijnenstraat. Maar die optie is uitgesloten. Door het beschermde karakter van het Begijnhof verplicht Erfgoed Vlaanderen dat er op die plaats kasseien liggen. Een andere oplossing dringt zich op. In afwachting stuurde het stadsbestuur al meer dan eens arbeiders ter plaatse om het probleem aan te pakken. "We werken aan een oplossing op lange termijn. Welke oplossing dat kan zijn, wordt nog bekeken", aldus nog schepen Marc Boogers. "In afwachting worden de kasseien regelmatig terug vast gezet en ingeborsteld."