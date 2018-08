Watermeloen was nog nooit zo lekker KINDEROPVANG NEEMT HELE REEKS HITTEMAATREGELEN JEF VAN NOOTEN

04 augustus 2018

02u26 0 Turnhout De buitenschoolse kinderopvang van stad Turnhout laat deze vakantie extra watermeloenen aanrukken. Het is één van de vele maatregelen die genomen worden tegen de hitte. "Via de watermeloen krijgen ze extra vocht binnen, want niet alle kinderen komen uit zichzelf drinken", klinkt het.

Voor veel mensen mogen de temperaturen een duik nemen. Dat is zeker ook het geval voor de medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang in Turnhout. Zij moeten dagelijks zo'n tweehonderd kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zien te beschermen tegen de hitte. Een reeks maatregelen moeten er voor zorgen dat de kinderen geen hitteslag opdoen.





"Overal hangen schaduwdoeken", vertelt schepen van Buitenschoolse Kinderopvang Peter Segers (sp.a). "De kinderen worden meermaals per dag ingesmeerd met zonnecrème, en we hebben heel wat zonnehoedjes om te verdelen."





Een opvallende maatregel is dat er de voorbije weken extra watermeloenen werden besteld. "Zodat de kinderen meer vocht binnen krijgen, niet alle kinderen komen uit zichzelf meer drinken", aldus nog Segers. "De kinderen krijgen ook zoute snacks aangeboden, en er worden meer ijsjes gegeten om af te koelen."





Geen lange tochten

Wij trokken gisteren naar de opvanglocatie in de Druivenstraat. Daar worden iedere dag tachtig kindjes opgevangen. "Het is als begeleider ook belangrijk om je gezond verstand te gebruiken", vertelt coördinator Griet Gys. "We gaan nu geen lange wandeltochten maken. En vorige week hebben we nog een uitstap naar het Stadspark geannuleerd. Omdat de kinderen dan vooral in de speeltuin zouden willen, maar daar is geen schaduw."





Schaduwdoeken

In de kinderopvang zelf is die er gelukkig wel. Niet alleen grote schaduwdoeken zorgen daar voor. De kinderen krijgen op de warmste uren van de dag ook de mogelijkheid om binnen een film te kijken. Zowat de helft van kinderen had de 'koele' tv-kamer opgezocht toen wij gisteren op bezoek gingen.





"In de namiddag zijn er ook andere binnenactiviteiten. Daarnaast hebben we ook veel zwembadjes buiten in de schaduw staan. Want water is toch nog altijd de beste verfrissing", aldus de begeleidsters in de Druivenstraat.





Ondanks de maatregelen die worden genomen, staan niet alle ouders te springen om hun kinderen naar de opvang te brengen bij deze hitte. "Vorige week zijn er op elke locatie wel enkele kinderen afgemeld doordat ouders hen liever thuis of bij de grootouders lieten", besluit Segers. Normaal kunnen ouders de komst van hun kind niet annuleren zonder kosten. Maar iedereen krijgt een paar 'jokers'. Vooral vorige vrijdag, werden die gretig ingezet.