Wat als... je kuisvrouw ook je kokkin kan zijn? 25 april 2018

02u40 0 Turnhout De poetsvrouwen van Dienstenthuis Turnhout hebben afgelopen weken tien kooklessen gevolgd bij CVO Horito. Want wat veel mensen niet weten, je kuisvrouw met dienstencheques mag ook jouw potje koken.

Gewone dagdagelijkse gerechten, dat leerden de werknemers van Dienstenthuis klaarmaken tijdens hun lessen bij CVO (Centrum voor Volwassenonderwijs) Horito. "Met dienstencheques mogen onze werknemers naast het poetsen ook koken bij de klanten, maar dat weten veel klanten niet", zegt directeur van het Dienstenthuis Tim Klaassen. "Met deze cursus willen we meer mogelijkheden bieden aan de klanten maar ook meer variatie brengen in het werk van onze mensen."





Meer voldoening

Twee groepjes van elf mochten tijdens tien lessen van vier uur dagdagelijkse gezonde gerechten leren maken. "Het moesten haalbare gerechten zijn die snel maar goed gemaakt worden", zegt cöordinator van Horito Tom De Roeck.





De cursisten genoten zichtbaar van de lessen. "Nu we ook naast het poetsen mogen koken bij onze klanten geeft de job veel meer voldoening", zegt Pascale Tasse (49) die al zes jaar bij Dienstenthuis werkt. "Ik ben blij dat we nu ook eens iets anders mogen doen. Zo kunnen we zelfs meerdere gerechten klaarmaken voor onze klanten die ze eventueel kunnen invriezen voor volgende dagen. Ik mag zelfs al bij een nieuwe klant gaan koken. Zo leerden we moussaka maken maar ook kip tikka masala wat eigenlijk heel goed gelukt is." (MVBO)