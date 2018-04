Warande zoekt artiesten voor openingsfeest 06 april 2018

Cultuurhuis de Warande is op zoek naar artiesten die willen optreden in één van de loges tijdens het openingsfeest voor de vernieuwde schouwburg op 15 en 16 september. "Tijdens het openingsfeest kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs plekjes in de Warande waar je als toeschouwer niet mag zijn", zegt Mieke Mermans van de Warande.





"Zo kun je onder meer de backstage bekijken, waar zich de loges van de artiesten bevinden. Je kan die beschouwen als hun living. Het is dan ook maar een kleine stap om die om te toveren tot een mooie en onverwachte locatie voor een gezellig huiskamerconcert of een intieme voorstelling." Wie zo'n akoestisch loge-optreden voor zijn rekening wil nemen, kan voor 1 mei een mail sturen naar wouter.maas@turnhout.be. Een optreden mag maximaal dertig minuten duren en alleen artiesten uit de provincie Antwerpen komen in aanmerking. (JVN)