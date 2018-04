Warande is nu echt cultuurtempel DUBBEL ZO GROOT PODIUM EN 60 EXTRA PLAATSEN NA VERBOUWING JEF VAN NOOTEN

23 april 2018

04u23 0 Turnhout Na twee jaar verbouwingswerken is de vernieuwing van de schouwburg van de Warande zo goed als afgerond. Het podium verdubbelde bijna in oppervlakte en de tribune kreeg zestig extra zitplaatsen. "Door die vernieuwing kunnen we grotere producties naar Turnhout halen", zegt directeur Staf Pelckmans.

De grote podiumzaal van de Warande werd in 1977 in gebruik genomen. Sindsdien veranderde er nauwelijks iets aan de cultuurtempel. Om de Warande aan te passen aan de moderne comfort- en veiligheidseisen werd in augustus 2016 gestart met grote verbouwingswerken. Bijna twee jaar later zijn die werken bijna afgerond. Over twee à drie weken worden de werken opgeleverd. De officiële opening is pas voor september, maar op 24 en 25 mei staan de eerste 'proefvoorstellingen' gepland met Wim Helsen.





Je mag nu echt van een cultuurtempel spreken in plaats van een cultuurhuis. "De capaciteit van de zaal is verhoogd. Er zijn zestig stoelen bij gekomen, wat de capaciteit op 800 brengt. De capaciteit kon onder meer verhoogd worden door de middengang weg te halen", vertelt directeur Staf Pelckmans. "Door de grotere capaciteit moesten ook alle deuren verbreed worden. Bij producties die minder publiek hebben, kunnen we de zaal halveren door halfweg een gaas te hangen."





Loges afgebroken

Niet alleen de tribune, maar ook de scène is vergroot. Die verdubbelde zelfs bijna in oppervlakte. "Vroeger was het podium 10 meter op 10 meter (100 vierkante meter). Dat is nu vergroot tot 14 meter op 14 meter (196 vierkante meter). Die verdubbeling werd mogelijk gemaakt door de oude loges en artiestenruimtes af te breken. Die bevinden zich voortaan in een nieuwbouw die tegen het oude gebouw werd aangebouwd."





20 km staalkabel

De toneelvloer werd verend opgesteld in functie van dansproducties. De vloer ligt er al, maar moet nog zwart worden gemaakt. Voorts werd een computergestuurde trekkenwand geïnstalleerd met 20 kilometer staalkabel en kan de akoestiek van de zaal voortaan elektrisch worden aangepast aan de productie. Achter het podium bevindt zich ook een groot raam. Zo heeft het personeel daglicht tijdens het opstellen van de decors, en kunnen mensen ook van buitenaf de opbouw van de decors volgen. Achter de scène zijn ook twee laaddokken voor vrachtwagens ingericht. Een groot verschil met vroeger toen de vrachtwagens half op de stoep moesten staan in de Wezenstraat. Door de vernieuwing van de schouwburg kan de Warande voortaan meer en grotere producties ontvangen. Zo staat dit najaar 'Mancha' van Jacques Brel geprogrammeerd. "Vroeger moesten grote producties noodgedwongen kiezen voor de grootsteden. Maar met de gerenoveerde schouwburg als sluitstuk van het hele Warandecomplex beschikt de Kempen voortaan over één van de mooiste cultuursites van de Kempen." De renovatie van de schouwburg heeft een kleine 15 miljoen euro gekost, bijna volledig gefinancierd door de provincie.