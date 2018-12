Walter Hens nieuwe voorzitter sp.a: “In 2024 willen we de grootste zijn” Jef Van Nooten

17 december 2018

14u00 0 Turnhout Aan de vooravond van de nieuwe legislatuur heeft sp.a in Turnhout een nieuw bestuur gekozen. Walter Hens wordt de nieuwe voorzitter. “We willen in 2024 de grootste partij van Turnhout worden”, zegt boegbeeld Hannes Anaf.

Sp.a boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2,4 procent vooruitgang. Het leverde de socialisten een extra zetel op in de gemeenteraad. “Maar het slechtste dat je kan doen na een goede verkiezingsuitslag, is op je lauweren rusten. Door goed bestuur, onze ijzersterke lijst, een opvallende verkiezingscampagne en enorm veel inzet slaagden we er in om een knap resultaat neer te zetten. Het is nu zaak om dat enthousiasme vast te houden. Met een duidelijk doel: in 2024 de grootste partij van Turnhout worden”, zegt lijsttrekker Hannes Anaf.

Een nieuw afdelingsbestuur moet helpen dat doel te realiseren. Het nieuwe bestuur telt 34 leden. Walter Hens werd verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Hij zal samen met ondervoorzitter Wim Vervoort een nieuwe werkwijze uitdenken.