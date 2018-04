VTST brengt bedrijven en leerlingen samen 25 april 2018

02u40 0 Turnhout Steeds meer bedrijven kampen met een tekort aan technisch personeel. Daar probeerde het VTS (Vrije Technische Scholen) Turnhout gisteren iets aan te doen door bedrijven en toekomstige medewerkers (hun leerlingen) samen te brengen op een contactavond. "Maar nog steeds kiezen weinig leerlingen in het secundair voor STEM-richtingen", zegt directeur Leo Wens.

"Al geruime tijd berichten de media over de schaarste aan technisch geschoolde medewerkers", vertelt VTST-directeur Leo Wens.





Trend omkeren

"Vacatures geraken onvoldoende ingevuld. Maar toch blijven de leerlingenaantallen van STEM-scholen slinken", zegt directeur Leo Wens.





"De VTST blijft proberen deze trend te keren. Onze school wil intenser samenwerken met alle betrokkenen. In de eerste plaats dus met de bedrijven waar onze leerlingen na hun studies kunnen solliciteren. Het spreekt voor zich dat deze ontmoetingsavond slechts een eerste stap is.





De informatie die de gesprekken zal opleveren, bepaalt hoe we die samenwerking verder uitbouwen." (JVN)