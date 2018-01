Vrouwen worden steeds later mama 02u36 0 Turnhout Tijdens het afgelopen jaar zagen maar liefst 1.504 baby's het levenslicht in het AZ Turnhout. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2016. Wat wel opvalt: vrouwen worden steeds later moeder.

"Ruim 15 procent van de vrouwen die in ons ziekenhuis bevielen, waren ouder dan 35", vertelt gynaecoloog Steven Van Calenbergh. "Ook in de categorie 40+ zagen we een stijging ten opzichte van vorige jaren", aldus Van Calenbergh. De reden daarvoor is volgens de gynaecoloog de vele nieuw samengestelde gezinnen en nieuwe technieken. Verder was er een daling op te merken van moeders jonger dan 30 jaar.





Kinderwens uitgesteld

"Gezinnen lijken hun kinderwens lichtjes uit te stellen ten opzichte van een aantal jaar geleden", zegt Van Calenbergh.





Wat ook opvalt, is dat het afgelopen jaar 26 procent van de baby's een moeder had van niet-Europese origine. (TJW)