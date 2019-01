Vrouw wint 600 euro in casino, maar wordt meteen bestolen Jef Van Nooten

25 januari 2019

11u55 0

De Roemeen Iulian R. riskeert een gevangenisstraf van drie maanden omdat hij een diefstal pleegde in casino Oriënt in de Stationsstraat in Turnhout. Hij stal de portefeuille uit de handtas van een vrouw die net geld had gewonnen in de speelhal.

“Het ging om zo’n 600 euro. De diefstal is gefilmd door een camera. Toch blijft R. de diefstal ontkennen”, aldus de openbare aanklager. De beklaagde stuurde zijn kat naar de rechtbank. De aanklager vorderde bij verstek een celstraf van 3 maanden.

De rechter velt een vonnis op 22 februari.