Vrouw "verslaafd" aan winkeldiefstal 17 april 2018

Liesbeth A. stond gisteren terecht voor een winkeldiefstal op 26 april 2017 in Lidl in Mol. Blijkbaar was ze niet aan haar proefstuk toe. "De vrouw betaalde goederen maar stak voor 31 euro winkelwaar in haar handtas. Een alerte winkelbediende had dit opgemerkt. In haar voertuig trof de politie nog gestolen kledij uit winkelketen H&M en ook bij een huiszoeking werden gestolen goederen van over een periode van 2 jaar aangetroffen. Wij eisen 14 maanden cel met probatie-uitstel", zegt de procureur. De vrouw heeft psychische problemen, haar advocaat vraagt hulp en begeleiding voor haar.





Vonnis 14 mei. (MVBO)