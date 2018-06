Vrouw steelt 10.000 euro van bejaarde 02 juni 2018

02u53 0 Turnhout Natascha B. uit Turnhout riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden omdat ze beticht wordt van de diefstal van minstens 10.000 euro van een bejaarde vrouw.

De feiten deden zich voor tussen augustus 2015 en februari 2016. Natascha B. ging regelmatig poetsen bij de bejaarde vrouw en die had haar op een bepaald moment haar bankkaart met code toevertrouwd. In een tijdspanne van een zevental maanden zou er op die manier meer dan tienduizend euro van de bankrekening verdwenen zijn.





"De bedoeling was dat de verdachte geld zou afhalen op boodschappen zou dan in opdracht van het slachtoffer", vertelt het openbaar ministerie. "Niet om het geld voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Net als overigens de wasmachine. Daarvoor heeft het slachtoffer ook nooit de toestemming gegeven om die te verplaatsen naar de woning van de verdachte."





De verdediging geeft toe dat er gelden van de rekening zijn verdwenen, maar dat die 10.000 euro zeker niet volledig naar B. is gevloeid. Er valt een vonnis op 29 juni. (VTT)