Vrouw laat dochter leugens vertellen om plusmama hak te zetten Jef Van Nooten

12 maart 2019

14u11 0 Turnhout Een vechtscheiding tussen Y.D.V. (30) en haar ex-man eindigde dinsdag voor de correctionele rechtbank in Turnhout. De vrouw stond terecht voor het indienen van lasterlijke aangiften. Volgens D.V. had de nieuwe partner van haar ex-man hun dochtertje aangerand. Dat bleek niet te kloppen.

De 30-jarige Y.D.V. uit Merksem diende op 26 september 2016 klacht tegen de nieuwe vriendin van haar ex-man. Onderwerp van de klacht: aanranding van de eerbaarheid. De klacht was er gekomen nadat D.V. haar dochtertje in bad betrapt had terwijl ze zich zou hebben bevredigd met een speelgoedje. Volgens Y.D.V. had het kind die handelingen geleerd van haar plusmama. Vijf maanden eerder had de vrouw ook al een andere klacht ingediend tegen die stiefmama. Omdat ze haar middelvinger zou opgestoken hebben in het bijzijn van het kind.

Tijdens het audiovisueel verhoor werd duidelijk dat het kind de handelingen helemaal niet geleerd had van haar stiefmama. “Het kind gaf toe dat ze bepaalde dingen moest zeggen van haar mama”, vertelt de advocaat van de ex-man en zijn nieuwe vriendin.

Roddels

De valse klachten hebben wel grote gevolgen gehad voor de stiefmama. De vrouw werkt bij de politie. Bij het binnenkomen van de klacht werd een hele procedure opgestart. “Ook nu kan ze niet meer op dezelfde manier op de werkvloer komen. Want hoewel het loze beschuldigingen zijn gebleken, blijven de roddels wel”, aldus nog de advocaat.

Het openbaar ministerie dagvaardde Y.D.V. voor belaging en lasterlijke aangiftes. De vrouw riskeert 8 maanden cel en 800 euro boete. “Uit het audiovisueel verhoor bleek dat het kind gebruikt werd als een pionnetje in de vechtscheiding. D.V. wist dat ze met die valse klachten de rust van de burgerlijke partijen zou verstoren”, aldus de aanklager.

De beklaagde is zich van geen kwaad bewust. “Ze heeft gewoon haar dochter geloofd, zonder kwade bedoelingen. Ze is een overbezorgde moeder, maar dat is geen misdrijf.”

Vonnis op 9 april.