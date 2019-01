Vrouw (28) steekt vriend met mes in de buik, slachtoffer (53) rijdt zélf naar ziekenhuis maar crasht MMM

28 januari 2019

17u00 0 Turnhout Een 53-jarige man uit Turnhout is zaterdagnacht zwaargewond in zijn wagen aangetroffen in Genk langs de Europalaan. De man bleek met een mes in de buik gestoken en was op weg naar het ziekenhuis. Zijn 28-jarige vriendin is opgepakt en aangehouden.

Het was in de de nacht van zaterdag op zondag dat een man uit Turnhout zwaargewond geraakte door enkele messteken. Hij kreeg het eerder aan de stok met zijn vriendin in As. De dame zou onder invloed van drank een mes hebben gegrepen en haar vriend hebben aangevallen. Het slachtoffer liep enkele diepe steekwonden in de buik op, stapte zijn wagen in en probeerde op eigen krachten nog naar het ziekenhuis te rijden. Op de Europalaan verloor hij de controle over het stuur en belandde hevig bloedende in de berm.

Een passerende ambulance nam de man met levensgevaarlijke verwondingen mee naar het ziekenhuis.

Koppel

De omstandigheden van de feiten worden onderzocht. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Een 28-jarige vrouw uit As werd gearresteerd. Ze werd deze voormiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Deze besloot haar onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.