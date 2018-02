Vrachtwagen tegen boom 19 februari 2018

Een vrachtwagenbestuurder is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op Klein Engeland. De bestuurder verloor omstreeks 23 uur even de controle over het stuur en belandde met zijn gevaarte tegen een boom. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)