Vrachtwagen rijdt fietser aan JVN

15 november 2018

16u21 0

Op het kruispunt van de Steenweg op Gierle met de Veedijk in Turnhout is donderdagmiddag rond 12 uur een fietser aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer, de 56-jarife N.N. uit Kasterlee, liep lichte verwondingen op aan haar been. Ze ging voor verzorging naar een dokter.