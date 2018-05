Vrachtwagen richt ravage aan op E34 26 mei 2018

Een spectaculair verkeersongeval op de E34 in Turnhout heeft gisterennamiddag grote verkeershinder veroorzaakt. Zowel de autosnelweg als de secundaire wegen in de buurt slibden dicht.





Het verkeersongeval gebeurde gisterennamiddag omstreeks 14.15 uur ter hoogte van het op- en afrittencomplex Turnhout-West. Een vrachtwagenchauffeur die richting Nederland reed, had niet of te laat opgemerkt dat het verkeer voor hem vertraagde. Die vertraging kwam er mogelijk door de versmalde rijstroken een beetje verderop voor de heraanleg van de wegdek. De vrachtwagen, die geladen was met een zware staalplaat, knalde achteraan op een vrachtauto.





De klap moet enorm zijn geweest, want de laadbak van de vrachtauto werd er volledig afgereden. Alleen de cabine en het chassis stonden nog op de snelweg. De laadbak lag in stukken verspreid over de snelweg. De aangereden vrachtauto botste op zijn beurt nog eens tegen een andere truck. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte, verloor de controle over het stuur van zijn vrachtwagen. Hij belandde in de berm, ging over de afrit heen en belandde uiteindelijk in een beek. Door het ongeval was de E34 een hele tijd volledig versperd. Het verkeer kon alleen via de dienstweg passeren. Dat veroorzaakte een file van meer dan 1 uur. Pas rond 17.10 uur was de snelweg weer vrij. Bij het ongeval raakte als bij wonder niemand gewond. (JVN)