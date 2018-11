Voorronde BK Escape Room in Turnhout Escape 2300 als enige in provincie Antwerpen uitgekozen Toon Verheijen

15 november 2018

15u32 0 Turnhout Escape 2300 is de enige escape room in de provincie Antwerpen die gekozen is om als voorrondelocatie dienst te doen voor het eerste Belgische Kampioenschap ‘Escape Room’. Teams uit het Antwerpse die mee willen dingen naar de titel zullen dus eerst uit één van de vier kamers in Turnhout moeten proberen te ontsnappen.

Escape 2300 opende in 2015 de deuren en kreeg in die jaren al honderden groepen over de vloer die geprobeerd hebben om te ontsnappen uit het casino, de school, de voetbalkamer of de Turnhoutkamer. De Kempense escaperoom krijgt nu een prominente rol in het allereerste Belgische Kampioenschap. “We hadden ons kandidaat gesteld, maar de verrassing was toch groot dat we ook effectief gekozen werden”, vertelt Kris Belmans van Escape 2300. “En vooral het feit dat we de enige zijn in de provincie Antwerpen waar kandidaat-ploegen een gooi kunnen doen voor een ticket in de finale, is mooi meegenomen. Een teken toch dat we niet slecht bezig zijn.”

Golden ticket

Teams die willen deelnemen mogen maximaal uit vier personen bestaan. In totaal zullen er 72 ploegen deelnemen aan de finale. Daar geraak je wel niet zomaar. “Ten eerste moet je als team proberen te ontsnappen uit een van onze vier kamers”, lacht Kris Belmans. “Wie daarin slaagt, krijgt een ‘golden ticket’. Daarop staat een unieke code. Telkens de zestiende van de maand (16 december of 16 januari) om 21 uur moet je online inloggen met die code en online zo snel mogelijk drie escapepuzzels op te lossen. Als dat lukt kan je een plaats bij de 72 finalisten bemachtigen. Het is een hele uitdaging, maar dat maakt het best spannend. Als het bij ons niet lukt, staat het uiteraard de teams ook vrij om op een van de andere vijftien locaties het ook te proberen.”

Middeleeuwen

Het Belgische Kampioenschap Escape Room vindt plaats op 24 februari 2019 bij Stafort in Antwerpen. “Het concept is redelijk indrukwekkend”, zegt Kris Belmans. “De finalisten zullen zich meten in maar liefst achttien mini-escaperooms van tien minuten”, vertelt Belmans. “Allemaal in het thema van de middeleeuwen. De snelste twee ploegen zullen zich daarna meten in een volwaardige escaperoom van één uur. Die winnaar zal zich dan uiteindelijk de eerste Belgische Kampioen mogen noemen.”

Meer info op www.bc-escaperoom.be