Voormalig NV-A'er Eddy Grooten op VB-lijst 03 juli 2018

Vlaams Belang in Turnhout zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober ook enkele onafhankelijke kandidaten op de lijst hebben. De bekendste is wellicht voormalig NV-A'er Eddy Grooten. "De Turnhoutse Vlaams Belang-lijst wordt voor het eerst getrokken door gemeenteraadslid Reccino Van Lommel, die zo overneemt van Paul Meeus. Paul zal de lijst duwen, samen met gemeenteraadslid Lieve Driesen", klinkt het bij Vlaams Belang. "Daarnaast verwelkomen we minstens drie onafhankelijke kandidaten op de lijst. Zij zijn geen lid van het Vlaams Belang, maar staan wel volledig achter het lokale Turnhoutse programma van de partij." Die kandidaten zijn gemeenteraadslid Eddy Grooten (4de plaats), Jan Van Steenbergen (7de plaats) en Vicky Waterschoot (10de plaats). Eddy Grooten werd eerder deze legislatuur uit N-VA gezet, de twee andere kandidaten hebben een verleden bij Turnhout Vooruit. (JVN)