Volgende zondag volksfeest ‘Verlooren Mondagh’ op Grote Markt Jef Van Nooten

09 januari 2019

19u53 0 Turnhout De Grote Markt in Turnhout vormt zondag 13 januari het decor van ‘Verlooren Mondagh’. Het volksfeest gaat gepaard met een verenigingenmarkt waar hapjes en drankjes worden verkocht.

Het is succesvolle traditie in Turnhout op de eerste zondag na Verloren Maandag. Met het volksfeest ‘Verlooren Mondagh’ trakteert het stadsbestuur alle inwoners op een worstenbrood of warme appelbol met koffie of thee voor slechts 2,50 euro. “Doorlopend zijn er optredens van verschillende bands, grappige mobiele acts en kinderanimatie”, klinkt het op het Evenementenloket van de stad. “Om 14 uur luiden burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden het jaar officieel in met de traditionele nieuwjaarsdrink ‘Klinken met de Binken’. Zij brengen een toost uit op een voorspoedig 2019, ondersteund door de Turnhoutse Patriotten die een paar salvo’s afvuren.”

Een tiental Turnhoutse verenigingen organiseert een markt met hapjes en drankjes en meer animatie. “Iedere bezoeker die tussen 11 en 16 uur naar het feestterrein komt, krijgt één drankbon ter waarde van twee euro. Die kan besteed worden bij een vereniging naar keuze.”