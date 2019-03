Volg de Turnhoutse langlaufers in Zweden tijdens Valaloppet@home FOTO NOG TOEVOEGEN Kristof Baelus

03 maart 2019

16u21 0 Turnhout Zondag nam een team van Thomas More in Zweden deel aan de Vasaloppetr, de langste, oudste en grootste langlaufwedstrijd ter wereld. De sportopleidingen van Thomas More in Turnhout konden 22 tickets bemachtigen. Tijdens de race kunnen de kandidaten live gevolgd worden op de campus Blairon van Thomas More.

De 22 plaatsen binnen Team22 zijn ingevuld door zes studenten, vijf docenten en elf externen. Het team heeft de laatste maanden hard getraind om zover mogelijk te kunnen geraken in de wedstrijd. Elke deelnemer van Team 22 liet zich sponsoren, de opbrengst gaan naar Kom op tegen Kanker.

Voor de thuisblijvers organiseerden enkele studenten de Vasaloppet@home. Een hele dag waren sympathisanten, vrienden en familie van de deelnemers welkom in de Thomas More-Hogeschool Campus Blairon in Turnhout voor de opvolging van de kandidaten. De wedstrijd kon live gevolgd worden via een gps systeem.

“Het is zeer fijn om live te kunnen volgen waar de langlaufers zich bevinden in de Vasaloppet”, klinkt het bij de bezoekers. “ Het is zeer jammer dat enkele langlaufers het waarschijnlijk niet zullen halen, maar ze hebben een voor een hun best gedaan om zo ver mogelijk te raken in de wedstrijd. Regelmatig kregen we ook foto’s en filmpjes te zien uit Zweden, wat het extra leuk maakt.”

De studenten organiseerden voor de liefhebbers ook een brunch en een Zweeds avondmaal met typische specialiteiten uit Zweden. Ook konden ze deelnemen aan verschillende randactiviteiten zoals een sessie latten op rollen, kinderdans en bodypump. Het hele evenement werd georganiseerd door de studenten van de opleiding Sport en bewegen.