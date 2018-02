Vlaams Belang voert actie in Gasthuisstraat 19 februari 2018

Leden van het Vlaams Belang in Turnhout kozen zaterdagvoormiddag de Gashuisstraat uit om hun sociale eisen in de verf te zetten. Alle passanten kregen een flyer en een zakje snoepjes in de vorm van een hartje. "Per jaar spenderen we in Vlaanderen 987 euro voor immigratie, maar daartegenover staat wel dat steeds meer mensen hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen en één op zeven in armoede leeft", zeggen Erick De Quick, Paul Meeus en Reccino Van Lommel. "In Turnhout is het zeker niet anders. De armoede blijft er en van alle centrumsteden hebben we de grootste werkloosheid. Hoewel we hier het meest progressieve stadsbestuur hebben sinds jaren, is daar nog maar weinig in veranderd." (VTT)