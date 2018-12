Vlaams Belang: “Van N-VA-programma schiet weinig over in bestuursakkoord” Jef Van Nooten

20 december 2018

11u05 0 Turnhout Oppositiepartij Vlaams Belang, de tweede grootste partij in Turnhout, is niet te spreken over het nieuwe bestuursakkoord. “N-VA schikt zich te veel naar de programmapunten van de oude meerderheidspartijen”, zegt Reccino Van Lommel.

N-VA heeft veel te veel water bij de wijn gedaan om tot het nieuwe bestuursakkoord te komen, zo vindt oppositiepartij Vlaams Belang. “Wie had gedacht dat het overwicht van N-VA in de nieuwe coalitie zou leiden tot een tweede poging om de ‘kracht van verandering’ in onze stad te realiseren, is er aan voor de moeite. N-VA schikt zich als nooit tevoren naar de programmapunten van de oude meerderheidspartijen CD&V, sp.a en vooral Groen”, zegt Reccino Van Lommel.

Vlaams Belang vond nochtans enkele sterke punten in het verkiezingsprogramma van N-VA. Volgens de oppositiepartij blijft daar maar weinig van over in het bestuursakkoord. “Een ‘schepen van binnenstad’, het station buiten het stadscentrum, het sluiten van de ring, de spreiding van nieuwkomers binnen de Stadsregio, het neutraliteitsprincipe bij rechtstreeks klantencontact in de openbare dienstverlening, … Hierover is niets, maar dan ook niets terug te vinden in het bestuursakkoord”, aldus van Lommel. Hij merkt ook op dat Turnhout vasthoudt aan 15% sociale woningen bij nieuwe woonprojecten, een regel waar N-VA tegen was.

Ook het toekomstige veiligheidsbeleid is volgens Vlaams Belang te soft. “Dat baadt in een zacht sfeertje van preventie en overleg. Van een lik-op-stukbeleid is geen sprake.”

Volgens Vlaams Belang krijgt de Turnhoutenaar de komende zes jaar meer van hetzelfde. “Onze stad verdiende een coalitie die rekening houdt met wat leeft in de straat”, aldus Van Lommel.