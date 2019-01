Vlaams Belang uit kritiek op nieuw bestuursakkoord

voor Turnhout: “Met ons erbij had N-VA meer kunnen inzetten op veiligheid” Jef Van Nooten

29 januari 2019

12u56 0 Turnhout De gemeenteraad in Turnhout hield maandagavond een debat over het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. Vooral de oppositieleden van het Vlaams Belang leken niet onder de indruk. “Er blijft weinig over van het beloofde lik-op-stukbeleid rond veiligheid”, klonk het. “Het gaat slechts om een bestuursakkoord, niet om een beleidsplan”, reageert burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

De meerderheidspartijen N-VA, sp.a, CD&V en Groen stelden in december hun bestuursakkoord voor. Maandagavond werd het officieel voorgesteld aan de raadsleden. De oppositieraadsleden hadden al meteen kritiek klaar. “Met ons erbij zou N-VA veel meer van haar programma hebben kunnen verwezenlijken”, meent Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Nu is dierenwelzijn het enige dat N-VA heeft binnen gehaald bij de onderhandelingen. Van het lik-op-stukbeleid met betrekking tot veiligheid blijft weinig overeind in het bestuursakkoord.”

Weinig inspraak

Eric Vos (TIM) meent dat er in het akkoord weinig aandacht is voor burgerinspraak. “We missen ook een schepen van Armoede.” Oppositieraadslid Bat Voordeckers (Open Vld) was wel enigszins positief over het bestuursakkoord. “Het akkoord is nu 84 bladzijden, zes jaar geleden telde het maar 6 bladzijden. En er staan wel degelijk concrete dingen in. Ambities die gemeten kunnen worden, zoals armoedebestrijding. Deze concrete ambities houden wel een risico in, omdat de meerderheid erop afgerekend kan worden. Open Vld zal erop toezien dat de doelstellingen gehaald worden.”

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) benadrukte dat het slechts om een bestuursakkoord gaat. “Het is nog geen beleidsplan. Daaraan zijn we nu nog aan het werken. We hebben de dingen geërfd zoals ze zijn. Dan heb je even tijd nodig om dat aan te pakken.”