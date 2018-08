Vlaams Belang kiest voor jongeren en onafhankelijken 29 augustus 2018

02u46 0 Turnhout Vlaams Belang kiest voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober resoluut voor verjonging. Gemeente- en politieraadslid Reccino Van Lommel wordt lijsttrekker.

Paul Meeus, die al sinds midden jaren negentig meedraait, wordt lijsttrekker. Ook Lieve Driesen krijgt een plaats onderaan de lijst. De tweede en derde plaatsen zullen ingenomen worden door Karin Melis en Dieter De Quick, gevolgd door Mario Geys en Bram Tock. "We hebben ook drie onafhankelijke kandidaten", zeggen Paul Meeus en Reccino Van Lommel.





"Zij zijn geen lid van het Vlaams Belang, maar staan wel volledig achter het lokale Turnhoutse programma en willen zich daar ook loyaal voor inzetten. Het gaat om Eddy Grooten (ex-N-VA), Jan Van Steenbergen en Vicky Waterschoot (ex- Turnhout Vooruit). Eddy staat op de vierde, Jan op de zevende en Vicky op de tiende plaats." Meer info over het programma op www.vlaamsbelangturnhout.org.





(VTT)