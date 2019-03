Vijftiger steelt alcohol uit drie winkels Jef Van Nooten

22 maart 2019

13u39 0 Turnhout De 55-jarige Stany P. uit Turnhout stond vrijdag terecht voor drie winkeldiefstallen. “De buit bestond vooral uit alcohol en etenswaren”, zegt de openbare aanklager.

De man werd al vijf keer eerder correctioneel veroordeeld. De aanklager merkte ook op dat hij op dit moment geseind staat voor fietsdiefstallen. “Maar ik merk dat hij zijn best doet om zijn leven weer op orde te krijgen. Ik kan me daarom vinden in een voorwaardelijke celstraf of een werkstraf”, aldus nog de aanklager.

Stany P. vertelde aan de rechter dat hij op het verkeerde pad is geraakt toen hij in 2015 werd ontslagen. Intussen heeft hij terug werk.

Vonnis op 26 april.