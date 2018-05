Vijftig locomotieven tijdens Internationale Stoomdagen 17 mei 2018

Tijdens de Stadsparkfeesten in het verlengde pinksterweekend zullen er niet minder dan vijftig locomotieven rondtuffen in het Stadspark. De deelnemers aan de Internationale dagen komen dit jaar uit België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittanië. "We gaan uiteraard rondrijden met de treintjes, maar er zal een ook tenstoonstelling zijn in ons nieuw gebouw", zegt Dani Bellemans van de vzw Stoomgroep Turnhout vzw. "Daar zullen verschillende modellen tentoongesteld worden." De stroomtreintjes reden voor het eerst op het plein voor de Warande in 1972 en verhuisden in 1980 naar het Stadspark. Het jaar daarna werd de vzw opgericht en begon de bouw van een vaste spoorbaan en werden de eerste "Internationale Stoomdagen" gehouden. De eerste editie bracht zoveel volk op de been dat er in de stad een plan werd bedacht om alles nog aantrekkelijker en groter te maken en zo ontstonden de Stadsparkfeesten. (VTT)