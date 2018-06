Vijf keer juichen voor Rode Duivels 25 juni 2018

02u33 0 Turnhout Veel gejuich zaterdagnamiddag op de Grote Markt in Turnhout. Niet één keer, maar vijf keer.

Honderden supporters daagden opnieuw op om naar de wedstrijd van de Rode Duivels te kijken. Net zoals bij alle andere WK-schermen in de Kempen zagen de supporters hoe België overtuigend won van Tunesië. De sfeer zat er goed in op de Grote Markt in Turnhout, onder meer dankzij de rode 'rookballen' die de organisatoren hadden voorzien. De organisatoren hadden voor de match de handen vol om het marktplein op tijd klaar te krijgen voor het WK-feest. In de voormiddag vond de zaterdagmarkt er nog plaats. De marktkramers hebben speciaal voor de WK-uitzending hun kramen vroeger opgebroken. Om de klanten vroeger ter plaatse te krijgen, deelden ze gratis ontbijten uit. (JVN)