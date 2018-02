Vijf jaar voor dodelijke afranseling OUDERS KEVIN DE KNAEP BLIJ MET MAXIMUMSTRAF VOOR CARIM K. JEF VAN NOOTEN

08 februari 2018

02u29 0 Turnhout De 30-jarige Carim K. uit Turnhout heeft de maximumstraf van 5 jaar gekregen voor het dood kloppen van zijn 'beste vriend' Kevin De Knaep (31). De nabestaanden van het slachtoffer blijven achter met een gemengd gevoel. "Blij dat hij de maximumstraf krijgt, maar het knaagt dat we nooit zullen weten wat er juist gebeurd is", reageren de ouders van Kevin.

Carim K. bracht op 31 januari 2016 zijn boezemvriend Kevin De Knaep naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Bij aankomst bleek het slachtoffer - die volledig onder het bloed hing - echter al overleden. Carim K. werd meteen in de boeien geslagen als verdachte. Niet veel later stapelden de bewijzen zich tegen hem op. Op camerabeelden uit de Otterstraat in Turnhout was te zien hoe Carim K. zijn vriend slagen en stampen gaf. Het duo stapte nadien samen in K.'s auto.





Carim K. beweert dat hij en het slachtoffer even later uit elkaar gingen, en dat hij Kevin pas uren later bloedend aantrof op de vloer van zijn appartement. Maar volgens de rechter zijn er voldoende bewijzen dat Carim K. zijn vriend nadien nog twee keer in elkaar heeft geslagen. Eerst met een wielsleutel nadat ze halt hadden gehouden in Oud-Turnhout. Uit gps-gegevens bleek dat de auto daar 20 minuten stil had gestaan. De bebloede wielsleutel werd nadien in K.'s auto aangetroffen. De derde - en wellicht fatale - afranseling vond in het appartement van Carim K. plaats. Daarvoor baseert de rechter zich op het vele bloed in de flat. Onder meer op stuk geslagen borstelstelen zat bloed van het slachtoffer. Volgens de wetsdokter stierf Kevin De Knaep uiteindelijk aan een acuut nierfalen dat het gevolg was van aanhoudend en stompend geweld.





De nabestaanden van Kevin De Knaep vroegen tijdens het proces om de feiten te kwalificeren als doodslag. Ze gingen daarmee in tegen de tenlastelegging van het openbaar ministerie. Die beschouwde het als 'slagen en verwondingen met de dood tot gevolg', een kwalificatie waarvoor de maximumstraf 5 jaar is. De rechter volgt de piste van het openbaar ministerie. "K. heeft zijn slachtoffer herhaaldelijk en met verscheidene voorwerpen geslagen. Maar hij bracht geen aanzienlijk letsel toe aan het hoofd of aan vitale organen", aldus de rechtbank.





Knechtje

"Het slachtoffer was het knechtje van K. De beklaagde maakte misbruik van zijn dominantie en wilde zijn agressie kwijt op het slachtoffer. Hij wilde hem enkel ernstig verwonden. Doodslag is dus niet bewezen."





De rechtbank vindt wel dat Carim K. de maximumstraf verdient voor de dodelijke slagen en verwondingen.





De nabestaanden houden een dubbel gevoel over aan het vonnis. Hoewel doodslag niet weerhouden werd, kunnen ze zich vinden in de straf. "We zijn opgelucht dat hij de maximumstraf krijgt. Maar het blijft toch wel knagen dat we nooit de waarheid zullen kennen over wat er echt gebeurd is. Iedere ouder wil graag de precieze waarheid kennen, maar door zijn stilzwijgen is dat niet mogelijk", vertellen Paul De Knaep en Marie-Claire Verheyen.





Gerechtigheid

Volgens hun advocaat Koen De Backer krijgt het gerechtelijk luik waarschijnlijk nog een vervolg. "We vermoeden dat Carim K. beroep zal aantekenen. Hij heeft immers niks te verliezen, want hij heeft de maximumstraf gekregen", zegt De Backer. "De nabestaanden wilden gerechtigheid en de waarheid. Gerechtigheid hebben ze gekregen. Want het is nu bewezen dat K. verantwoordelijk is. Maar op de waarheid blijft het wachten."