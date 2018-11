Vijf inbraken in één nacht Jef Van Nooten

19 november 2018

16u07 0 Turnhout Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag toegeslagen op minstens vijf plaatsen in Turnhout. Ze maakten onder meer elektrische fietsen en werkmateriaal buit.

In de Kongostraat werd ingebroken in een tuinhuis. De bewoners ontdekten maandagochtend rond 8.20 uur dat er een elektrische fiets uit de berging was gestolen. Ook in de Hertoginstraat in Turnhout hebben onbekenden ingebroken in de tuinberging achter een woning. De daders geraakten tot bij het tuinhuis via een servitudeweg. Ook hier werd een elektrische fiets buit gemaakt, samen met een televisie met Playstation. In de Guido Gezellestaat werd op twee plaatsen ingebroken. Dieven forceerden er het schuifraam van een woning. Ze gingen aan de haal met een laptop en een smartphone. Elders in de straat werd een geparkeerd voertuig open gebroken. Hier maakten ze een tablet buit. In de Lokerenstraat werd ingebroken in een bestelwagen. Hier verdween een hoop werkmateriaal uit het voertuig.

De politie onderzoekt de inbraken. Mogelijk werden ze allemaal gepleegd door deze daders.