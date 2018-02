Vijf agenten ontruimen 't Contrast om klokslag 1 uur 05 februari 2018

Café Contrast op de Grote Markt moest dit weekend voor het eerst vroeger de deuren sluiten. Vijf agenten ontruimden klokslag 1 uur het café. "Terwijl andere cafés hun voeten mochten vegen aan het sluitingsuur", klinkt het in Contrast.





Vier weekends lang moet café 't Contrast om 1 uur de deuren sluiten. Een beslissing van de burgemeester om overlast terug te dringen. Het team van café 't Contrast is teleurgesteld dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt. "De vorige weekends werd het sluitingsuur van alle cafés gecontroleerd. Maar dit weekend kregen alleen wij nog controle", klinkt het in 't Contrast. "Om 1 uur kwamen vijf agenten binnen om te zien of iedereen weg was. Maar er waren cafés waar om 6 uur, één uur na hun sluitingsuur, nog volk was. Daar werd niet gecontroleerd. Dat is niet consequent. Bovendien zijn er dit weekend evengoed problemen geweest, ondanks onze sluiting om 1 uur." (JVN)