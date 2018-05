Vier verdachten opgepakt voor grote cannabisplantage 03 mei 2018

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van vier mannen die verdacht worden van de uitbating van een cannabisplantage in een hal aan de Bremheidelaan in Turnhout. Ze zijn ook aangehouden voor diefstal van elektriciteit en verboden wapenbezit. De cannabisplantage werd op 26 april aangetroffen en was ingericht in vier aparte kamers. Het is niet duidelijk om hoeveel planten het juist ging, maar het parket spreekt van een professionele plantage. Wellicht stonden er vele honderden planten. In de plantage lag ook een handvuurwapen. Een 44-jarige Bulgaar uit Turnhout kon ter plaatse worden opgepakt. Verder onderzoek leidde ook nog tot de arrestaties van een 31-jarige Nederlander uit Den Haag, een 37-jarige Nederlander uit Rotterdam en een 63-jarige Belg uit Schoten. De Belg mag zijn voorhechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De andere drie verdachten blijven aangehouden in de gevangenis. (JVN)