Vier inbraken op enkele uren tijd Jef Van Nooten

30 december 2018

16u51 7 Turnhout Op verschillende plaatsen in Turnhout zijn dieven op pad geweest tijdens het weekend. Vermoedelijk sloegen ze telkens zaterdagavond of in de loop van zaterdagnacht toe.

In de Verbindingsstraat werd zaterdagavond rond 22.45 uur een inbraak in een woning vastgesteld. Dieven waren er binnen gedrongen via een badkamerraam. De daders gingen hier onder meer aan de haal met een handtas van Louis Vuitton. Tussen zaterdagavond 18 uur en zondagochtend 7.30 uur werd ook inbgebroken in een woning in de Klaproosstraat. Ook hier forceerden de daders een raam om vervolgens een tv, laptop en juwelen buit te maken. Zondagochtend rond 11 uur kreeg de politie in Turnhout een derde inbraakmelding binnen, dit keer vanuit de Meibloemstraat. Onbekenden forceerden een raam van de woning. Het is niet duidelijk of ze hier buit hebben gemaakt. Een vierde melding liep binnen vanuit de Everdongenlaan. Daar kwamen inbrekers tussen zaterdag 16 uur en zondag 14 uur op bezoek in een voormalig bedrijfspand dat momenteel wordt gebruikt door verenigingen. De dieven stalen werkmateriaal uit het pand.