Vier gemeenten slaan handen in elkaar om leegstand terug te dringen 05 juni 2018

03u03 0

De vier gemeente van de Stadsregio werken samen aan een plan om de winkelgebieden in hun gemeente te versterken. Die maatregelen moeten onder meer de leegstand terugdringen.





Ze komen ook bovenop de afspraak om géén supermarkten meer te vergunnen.





Zowel in Turnhout als in de gemeente Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout staan er nog altijd heel wat panden leeg. "Meer en meer zelfstandigen lijken het ook moeilijker te hebben", klinkt het bij Eric Vos, burgemeester van Turnhout en voorzitter van de Stadsregio. "We willen ook handelaars stimuleren om zich in het centrum te vestigen door bijvoorbeeld subsidies. De vier gemeenten van Stadsregio stemmen het vergunningenbeleid op elkaar af."





De vier gemeenten hebben ook elk hun kernwinkelgebied afgebakend. Voor Turnhout is er nog winkelgroeigebied daarrond. De zogenaamde baanwinkels (grootschalige kleinhandel) zijn enkel toegelaten aan de Steenweg op Gierle, een stukje Ring (Carrefour/Brico) en Nieuw Kaai in Turnhout, een kleine stukje Steenweg op Antwerpen in Beerse en een kleine stukje aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. Daar zitten nu al winkels die mogen blijven.





Kleinhandel (maximaal 100 vierkante meter) wordt in een heel groot gebied in de vier gemeenten toegelaten. (VTT)