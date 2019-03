VIDEO: Wie herkent daders van gewapende overval op frituur 't Park? Jef Van Nooten

19 maart 2019

11u23 0 Turnhout Negen maanden nadat frituur ’t Park aan het Lode Peetersplantsoen in Turnhout overvallen werd door drie gemaskerde mannen, is er van de daders nog geen enkele spoor. In de hoop de daders alsnog te klissen, heeft de politie nu beelden van een bewakingscamera verspreid.

De gewapende overval gebeurde op zondagavond 10 juni 2018 aan het Lode Peetersplantsoen in de Turnhoutse Parkwijk. Zonder één woord te zeggen, bedreigden ze de uitbaatster met een vuurwapen. Ze droegen een buff (een soort sjaal, red..) voor hun gezicht en een pet op hun hoofd. Bij het zien van de overvallers vluchtte de uitbaatster van frituur naar het privégedeelte achter de frituur om haar vader te verwittigen. Ze belden dan meteen de politie. Toen ze even later een kijkje gingen nemen, waren de overvallers verdwenen. Samen met de kassa met daarin zo’n 800 euro cash geld. “Vermoedelijk zijn de drie daders de avond voordien, op zaterdag 9 juni omstreeks 23.20 uur, al in de buurt geweest. Zij zijn toen aan de achterzijde van de frituur gefilmd door een bewakingscamera. Op de beelden is te zien dat één van de mannen een wapen bij zich heeft”, klinkt het nu bij de lokale politie in Turnhout.

Via sociale media verspreidde de politie de beelden van de bewakingscamera. De daders zijn er niet heel goed op te zien, maar de politie hoopt dat toch iemand hen herkent of weer waar ze verblijven. Alle tips zijn welkom op het gratis nummer 0800/25.101 of via opsporingen@politieregioturnhout.be