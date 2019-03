VIDEO: “Politie! Wapen neer!” - Federale politie traint agenten op oude site Sunnyland Jef Van Nooten

18 maart 2019

11u42 4 Turnhout Het interventiekorps van de federale politie heeft maandagochtend een autodief overmeesterd op de site het voormalige bedrijf Sunnyland. Ook een mensensmokkelaar werd er in de boeien geslagen. “Het gaat om simulaties. Ook de komende weken houdt de federale politie hier nog trainingen”, zegt commissaris Dirk Beersmans.

Wie de komende weken schoten hoort of verdachte situaties ziet op de site van het voormalige bedrijf Sunnyland aan de Everdongenlaan in Turnhout moet niet panikeren. Het gaat om oefeningen die de federale politie er organiseert. “Verschillende diensten van de Federale Politie Antwerpen – waaronder het interventiekorps, de politieacademie, de speciale eenheden (POSA) en de federale gerechtelijke politie – zullen van het terrein gebruik maken om hun vaardigheden en technieken te trainen op het vlak van geweldbeheersing en in diverse gevaarsituaties”, klinkt het bij de federale politie. “De oefeningen zijn maandag gestart en zullen gespreid plaatsvinden over een periode van een twee- à drietal weken. Exacte data worden niet gegeven om het politieoptreden niet te verstoren.”

Wij gingen maandagochtend een kijkje nemen. De oefeningen waarbij schoten worden gelost met simulatiekogels mochten we niet bijwonen wegens te gevaarlijk. Wel waren we getuige van een politieachtervolging, gevolgd door een overmeestering. “Volgens het scenario van deze oefening heeft een ANPR-camera een gestolen voertuig opgemerkt. Het interventiekorps zet de achtervolging in, maar de bestuurder vlucht hier het gebouw binnen”, schetst commissaris Dirk Beersmans. De autodief werd overmeesterd. De monitoren hadden wel één opmerking: zijn mes lag nog te dicht bij toen hij op de knieën werd gedwongen.

De federale politie is blij dat het voor de training terecht kan op de site van het vroegere Sunnyland. “We hebben een eigen trainingscentrum, maar die locatie heeft al lang geen geheimen meer voor onze agenten. Als ze er een gang moeten doorzoeken, weet iedereen perfect waar de verdachte verstopt kan zitten”, aldus nog Dirk Beersmans. “Hier kunnen we trainen in andere omstandigheden. Door oefeningen te simuleren in levensechte omstandigheden op een voor politiemensen onbekende maar realistische locatie, zorgen we ervoor dat zij beter voorbereid zijn op het ogenblik dat zich echt een veiligheidssituatie voordoet en zij adequaat moeten optreden.”

Dat het voormalige bedrijfsgebouw van Sunnyland binnenkort gesloopt wordt, is een extra voordeel. “Tijdens de oefeningen kunnen er bijvoorbeeld deuren ingebeukt worden of met FX-munitie geschoten, maar hier is het niet erg als er iets kapot gaat. Het gebeurt maar 1 of 2 keer per jaar dat we op zo’n ‘nieuwe’ locatie kunnen trainen.”

Ook de lokale politie in Turnhout zal de site mogelijk nog gebruiken om er oefeningen te houden. “De omwonenden hoeven zich dan ook absoluut geen zorgen te maken wanneer ze beweging op het terrein zien, gemaskerde personen zien rondlopen of schoten horen vallen. Bij vragen kunnen zij altijd terecht bij de lokale politie Regio Turnhout”, besluit de federale politie.