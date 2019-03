VIDEO: Amper 9 scholieren voor Turnhoutse klimaatbetoging Jef Van Nooten

15 maart 2019

11u59 0 Turnhout De klimaatbetoging die Youth for Climate Turnhout vrijdagvoormiddag organiseerde was alles behalve een overrompeling. Amper 9 scholieren daagden op voor de lokale klimaatmars.

De klimaatbetoging in Turnhout stond vrijdag in het teken van het Grimstedebos, een parkje dat zal verdwijnen voor een bouwproject. Het waren de buurtbewoners van het Grimstedebos die de initiatiefnemers van de Turnhoutse klimaatbeweging hadden gevraagd om de betoging aan het bos te koppelen. Bedoeling was dat een grote groep betogers eerst een zitactie zou houden ter hoogte van het Natuurpunt-museum om dan in groep naar het achtergelegen Grimstedebos te wandelen. Veel indruk maakte de betoging echter niet, want amper 9 scholieren – de organisatoren inbegrepen – daagden op voor de klimaatmars. De scholieren konden wel rekenen op de steun van enkele buurtbewoners wat het aantal betogers uiteindelijk op 25 bracht. “We weten dat dit een politiek geladen dossier is. Toch willen we niet aan politiek doen. We houden deze betoging omdat iedereen gebaat is bij het behoud van het Grimstedebos, ongeacht bij welke partij je zit”, zegt Younes El Yakhloufi. “Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Het gaat hier om bomen die erg hoog en oud zijn die gekapt zullen worden.”

Wat de initiatiefnemers vinden van de opkomst? “Of er nu veel volk komt of niet, het gaat om de boodschap. We hebben evenveel reclame gemaakt dan vorige keer, maar hadden al snel door dat er minder scholieren toehapten.”

