VIBO voor rechter na vechtpartij op school 18-JARIGE DIE MEDELEERLING PAK RAMMEL GEEFT, RISKEERT CELSTRAF JEF VAN NOOTEN

30 juni 2018

02u38 0 Turnhout Een vechtpartij op de speelplaats van VIBO Het Kasteelpark in Oud-Turnhout kreeg vrijdag een staartje voor de rechtbank. De leerling die vuistslagen uitdeelde, riskeert een celstraf. Maar ook de school zelf stond mee terecht. Volgens de advocaat van de leerling moet de school opdraaien voor de schadevergoeding.

Ruzies en vechtpartijen op de speelplaats zijn dagelijkse kost voor veel scholen. Maar dat zo'n vechtpartij uitmondt in een rechtszaak is hoogst uitzonderlijk. De 22-jarige Wouter E. uit Turnhout mocht het vrijdag gaan uitleggen voor de correctionele rechtbank. Hij gaf op 22 april 2014 een medeleerling van VIBO Het Kasteelpark een pak rammel op de speelplaats. Aanleiding? Het slachtoffer had zijn liefje afgepakt. "Wouter E. is woest geworden en is er op beginnen kloppen. Niet zomaar één slag, maar hij is blijven slaan en stampen", vertelt Rik Wilmots, advocaat van het slachtoffer.





Wouter E. werd één week geschorst door de directie van de school. Een gebruikelijke sanctie voor het geweld op de speelplaats. Maar Wouter was een paar weken voor de afranseling 18 jaar geworden. En dus kreeg de vechtpartij op de speelplaats ook een gerechtelijk staartje. "Hij heeft meerdere vuistslagen in het gezicht gegeven. Een paar weken voordien had hij ook al bedreigingen geuit. Een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden is op zijn plaats, met als voorwaarde dat hij een cursus agressiebeheersing volgt", zegt de aanklager.





De advocate van Wouter E. vraagt de vrijspraak. Volgens haar is er sprake van uitlokking. "De eerste duw kwam van de burgerlijke partij. Hij heeft mijn cliënt ook bedreigd", zegt meester Danielle Brosens.





Toezicht

Niet alleen Wouter E. zal in spanning het vonnis van de rechter op 21 september afwachten. Ook voor de schooldirectie volgen enkele spannende maanden. De school was zelf ook gedagvaard, door de advocate van Wouter E. "De vechtpartij heeft binnen de schoolmuren plaatsgevonden. De school heeft niks ondernomen om hen gescheiden te houden. De school wist nochtans dat er problemen waren tussen de twee jongeren", aldus nog Danielle Somers. De advocate vindt dat er onvoldoende toezicht was op de speelplaats en dat daarom de school moet opdraaien voor de schadeclaim van enkele duizenden euro's die het slachtoffer heeft ingediend. De schooldirectie vindt het absurd dat zij mogelijk moet opdraaien voor die schadevergoeding. Volgens directeur van VIBO Het Kasteelpark Joeri Meynen is er altijd voldoende toezicht, ook op het moment van de vechtpartij in 2014. "We hebben steeds acht leerkrachten die toezicht houden, voor 110 leerlingen. Maar dan nog kan je een vechtpartij nooit volledig uitsluiten", zegt Joeri Meynen. "Onze leerkrachten zijn er meteen met gevaar voor eigen lijf en leden tussen gekomen. Het zou een gevaarlijk precedent zijn als wij hier als school voor moeten opdraaien."