Verwarmingsketel in achterbouw vat vuur JVN

20 januari 2019

08u51 0

De brandweer in Turnhout moest zaterdag kort voor 13 uur uitrukken naar de Broekstraat. Daar was brand ontstaan aan de verwarmingsketel in een woning. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar de achterbouw van de woning is tijdelijk wel onbewoonbaar. Niet door de schade aan het gebouw, maar omdat de verwarming het niet meer doet bij deze koude temperaturen.