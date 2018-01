Vervolgde schrijvers doen verhaal in bib 25 januari 2018

02u32 0 Turnhout Aan de vooravond van Gedichtendag organiseerde de bibliotheek in Turnhout gisterenavond de zesde editie van VoorWoord, een avond vol internationale poëzie. Bijzonder aan deze editie was de samenwerking met PEN Vlaanderen, de auteursvereniging die ijvert voor vrije meningsuiting en die zich inzet voor vervolgde schrijvers.

"Met het project PEN Polyfoon wil PEN Valaanderen een podium bieden aan schrijvers die hun land moesten ontvluchten, en gebeurde nu dus ook de bibliotheek", zegt Joris Gielen van de bib.





De auteurs brachten verhalen, gedichten en muziek in hun eigen taal, met de vertaling geprojecteerd op een scherm achter hen of gebracht door een andere spreker.





Een van de uitgenodigde dichters was Abduallah Maksour, die in de voorbije maanden 'Turnhout door mijn ogen' begeleidde, een samenwerking van de bibliotheek, Theaterwerkplaats HETGEVOLG, Fris Gemixt en Basiseducatie Kempen. "Vijf woensdagnamiddagen op rij kwamen mensen van ruim tien nationaliteiten bij elkaar om te schrijven over Turnhout. Hun nieuwe thuisstad was wat de deelnemers gemeen hadden, voor de rest was het gezelschap heel divers. De verhalen die zij tijdens de workshops schreven, worden nog tot eind januari tentoongesteld in de bibliotheek." (JVN)