Vermeende Dreamland-dief ontkent: “dat ben ik niet op die beelden” Jef Van Nooten

09 januari 2019

10u56 1 Turnhout De Roemeen Nicolae G. ontkent dat hij deel uit maakte van een vijfkoppige dievenbende die in totaal 20 diefstallen heeft gepleegd bij filialen van Dreamland verspreid over het land. “Hij is duidelijk niet de man op de camerabeelden”, zegt zijn advocate.

Nicolae G. werd eerder tot 18 maanden cel veroordeeld, maar heeft nu verzet aangetekend tegen dat vonnis. Volgens het eerste vonnis maakte hij deel uit van een dievenbende die het bij Dreamland gemunt had op dure smartphones, zoals iPhone en Samsung. De bende kon opgerold worden na een mislukte diefstal bij Dreamland in Turnhout in januari 2017. Nicolae G. gaat nu resoluut voor de vrijspraak.

“Mijn cliënt is nooit verhoord geweest in dat dossier. De politie baseert zich louter op camerabeelden. Maar kijkt u zelf, de persoon op de beelden is zeker mijn cliënt niet”, sprak de advocate tegen de rechter.

De leden van vijfkoppige bende die eerder werd veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar waren allemaal familieleden van elkaar. Ook de moeder van Nicolae G. werd veroordeeld. “Zijn moeder was inderdaad betrokken bij de diefstallen. Ze heeft nu de naam gegeven van wie wel de man is op de camerabeelden. Ook twee andere betrokkenen verklaarden intussen dat dit niet Nicolae G. is.”

De rechtbank besliste dat het parket nu eerst enkele mensen opnieuw moet verhoren. De rechtszaak wordt daarna voortgezet op 13 februari.