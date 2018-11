Verkozen Tine De Wilde staat zitje in gemeenteraad af aan Jeff Dierckx Jef Van Nooten

09 november 2018

Tine De Wilde (Groen) neemt op het einde van deze legislatuur afscheid van de gemeenteraad. Ze was nochtans verkozen voor de volgende legislatuur, maar staat haar mandaat af aan partijgenoot Jeff Dierckx.

Groen sleepte vier zetels in de wacht bij de verkiezingen. Eén van die zetels was voor huidig gemeenteraadslid Tine De Wilde die de zetel in de wacht sleepte van op de 32ste plaats. “Ik ben oprecht blij met het vertrouwen en de steun die ik van de kiezers heb gekregen. Toch heb ik besloten om mijn mandaat niet op te nemen en het over te laten aan jeugdige opvolger Jeff Dierckx”, vertelt Tine. “Het is met pijn in het hart dat ik afscheid neem van de gemeenteraad. Het drukke samenspel van de Turnhoutse politiek en mijn job in het eerste leerjaar, is nooit evident geweest, en wordt jaar na jaar moeilijker combineerbaar. Het is vanuit die optiek dat ik een steunende plek op de lijst verkoos en uiteindelijk heb besloten om het mandaat over te laten aan een nieuw gezicht. Ik heb het volste vertrouwen in Jeff Dierckx. Hij is een keiharde werker die garant staat voor jeugdig enthousiasme en een stevige dossierkennis. Ik laat de politiek zeker niet vallen. Binnen de groene partij blijven sociale gelijkheid, diversiteit, zorg voor mensen en duurzaamheid mijn stokpaardjes.”

Jeff Dierckx is sinds 2016 voorzitter van Groen Turnhout. “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan in de Groen-gemeenteraadsfractie. Groen heeft de afgelopen jaren hard gewerkt en een nieuwe wind doen waaien door Turnhout. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit team.”