Verkoeling nodig? Wees welkom bij Zorggroep Orion 25 juli 2018

02u31 0 Turnhout De Zorggroep Orion biedt aan alle inwoners van Turnhout verkoeling aan als ze het nodig hebben. Het hitteplan geldt dus niet alleen voor de bewoners van De Wending of de serviceflats maar voor alle Turnhoutenaars.

Het hitteplan is sinds begin deze week van kracht in wzc De Wending. Bewoners en medewerkers worden gesensibiliseerd over het belang van zonnewering, het vermijden van felle zon en zware lichamelijke inspanningen op de warmste momenten van de dag. Ook extra luchtige kledij en beddengoed kunnen helpen. Het allerbelangrijkste is dat de bewoners voldoende gehydrateerd blijven. Water drinken is essentieel om uitdroging te vermijden.





Fris glas water

In het gebouw is de temperatuur meer dan aangenaam, maar de zorggroep kijkt verder dan de eigen bewoners. Alle inwoners van Turnhout kunnen tussen 13 en 18 uur terecht in het LDC Albert Van Dyck of het OC De Meerloop voor een verfrissend glas water.





"Extreme hitte kan zorgen voor lichamelijke klachten en ongemak zoals uitdroging, ademhalingsproblemen, moeilijke bloedsomloop of zelfs een hitteberoerte", zegt voorzitter Luc Op De Beeck. "Onze medewerkers en vrijwilligers staan ook paraat voor de inwoners van Turnhout die hinder ondervinden van de hitte." (VTT)