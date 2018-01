Verkeerslichten op dodelijk kruispunt MINDER DAN JAAR NA ONGEVAL MET FIETSCLUB BLUE LADIES JEF VAN NOOTEN

25 januari 2018

02u34 0 Turnhout Fietsers kunnen voortaan met een gerust hart de Turnhoutsebaan (N19) in Kasterlee oversteken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt vandaag verkeerslichten in gebruik ter hoogte van het kruispunt met Kleinrees. In mei vorig jaar kwamen er drie leden van fietsclub Blue Ladies uit Retie om het leven. "Zelfs met lichten wil ik daar nooit meer oversteken", reageert één van hen vastbesloten.

Het gemeentebestuur van Kasterlee had al langer plannen om het kruispunt van de Turnhoutseweg met Kleinrees in Kasterlee veiliger te maken voor zwakke weggebruikers. Omdat het kruispunt veel gebruikt wordt door fietstoeristen én omdat iedereen besefte dat het een levensgevaarlijk kruispunt was. De gemeente diende daarom reeds in 2016 een dossier bij de provinciale verkeerscommissie in om dat kruispunt te voorzien van verkeerslichten. Die aanvraag belandde echter tussen een stapel met andere dossiers. In juni 2017 zou de commissie een standpunt innemen over de manier waarop het kruispunt veiliger kon worden. Maar op 15 mei 2017 sloeg het noodlot toe. Een groep van twaalf fietssters, de Blue Ladies uit Retie, werden bij het oversteken van de drukke gewestweg aangereden door een Nederlandse bestuurders. Drie fietssters kamen om het leven, enkele andere vriendinnen raakten zwaargewond.





Acht maanden

Het ongeval bracht alles in een stroomversnelling. Acht maanden na het ongeval werden verkeerslichten geplaatst.





Die treden vandaag in werking. "De Turnhoutsebaan is een drukke gewestweg en telt op die locatie twee rijstroken in beide richtingen. Voor fietsers die willen oversteken was de locatie erg gevaarlijk, zoals het tragische ongeval vorig jaar jammer genoeg aangetoond heeft", legt Jef Schoenmaekers (AWV) uit. "Eind vorig jaar is het Agentschap Wegen en Verkeer begonnen met de aanpassing van het kruispunt en het plaatsen van verkeerslichten. Langs beide zijden van het kruispunt werden de bestaande doorgangen in de middenberm omgevormd tot veilige oversteekplaatsen met verkeerslichten."





Drukknoppen

De verkeerslichten zullen met drukknoppen werken. Zo krijgt het doorgaande verkeer op de N19 alleen rood licht wanneer er effectief zwakke weggebruikers de Turnhoutsebaan willen oversteken.





De voorbije weken werden de palen voor de verkeerslichten geplaatst en zijn de wegmarkeringen aangepast aan de nieuwe situatie. "Als alles vlot verloopt, zullen de lichten op donderdag 25 januari (vandaag, red.) worden aangesloten en tegen de avond in werking treden", aldus nog Schoenmaekers. "De Vlaamse overheid maakte hier 135.000 euro voor vrij."





De verkeerslichten worden op gemengde gevoelens onthaald bij de Blue Ladies. "Enerzijds ben ik blij dat ze er komen. Het kruispunt zal er sowieso veiliger door worden. Maar voor ons komt deze oplossing een jaar te laat. Bovendien zijn er nog veel meer gevaarlijke oversteekplaatsen in de regio. Wat als ons ongeval elders was gebeurd? Maar voor mij maken deze verkeerslichten weinig verschil. Ik wil daar nooit meer passeren. Dat kan ik emotioneel niet aan", getuigt één van de Blue Ladies.