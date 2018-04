Verhuis bib loopt jaar vertraging op NOG STEEDS GEEN AANNEMER VOOR BOUWWERKEN AAN WARANDE JEF VAN NOOTEN

25 april 2018

02u40 0 Turnhout De verhuis van de bib terug naar de Warande zal tot een jaar langer op zich laten wachten. Hoewel de bouwwerken begin dit jaar al hadden moeten beginnen, is nog steeds geen aannemer aangeduid. "Jammer, want het aantal bibleden blijft afnemen", zegt Marthe Rombouts van de bib.

Door renovatiewerken verhuisde de bibliotheek in Turnhout in 2010 van haar vertrouwde locatie in de Warande naar de tweede verdieping van het Sint-Victor in de Kasteeldreef.





Een verhuis die niet zonder gevolgen bleef, want van de 14.000 leden die de bibliotheek nog telde in 2009 (vlak voor de verhuis) bleven er eind 2016 nog maar 10.000 over, ofwel een daling van 28,5%.





Toch werd de terugkeer van de bib aanvankelijk op de lange baan geschoven. Pas tegen 2023 zou de bibliotheek terug naar de Warande keren. Maar door de sterke terugval van het ledenaantal besliste het stadsbestuur eind 2016 om het masterplan voor de nieuwe bib (met een nieuw gebouw tussen de Warande en 't Kasteeltje) versneld uit te voeren. Begin dit jaar zou er gestart worden met de bouwwerken, maar intussen is duidelijk dat aanbestedingsprocedure flinke vertraging heeft opgelopen. En daardoor lopen ook de werken en de terugkeer van de bib grote vertraging op.





"Momenteel zijn we de offertes nog aan het bekijken", vertelt schepen Marc Boogers (Groen), bevoegd voor de bibliotheek. "De evaluatie daarvan heeft langer geduurd dan voorzien. Hoe dat komt? Het is een ingewikkeld proces en dus wilden we onze tijd nemen."





Aantal bibleden daalt

De bevoegde schepen hoopt dat volgende maand de knoop kan worden doorgehakt. Maar ook dan kunnen de werken nog niet meteen aanvatten. De gekozen aannemer moet de werken nog inplannen. De bouwwerken kunnen zo tot een jaar vertraging oplopen. Een flinke tegenslag voor de bibliotheek. "Deze vertraging is erg jammer, want het aantal leden van de bibliotheek blijft verder dalen", zegt Marthe Rombouts, voorzitster van de bibliotheekraad. "Het personeel organiseert nochtans allerlei activiteiten om bezoekers te lokken. Maar de locatie speelt de bib parten. We hopen dus zo snel mogelijk te kunnen verhuizen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het schepencollege snel voor een doorbraak zal zorgen."





Het stadsbestuur hoopte dat de bibliotheek in januari 2020 zou kunnen heropenen op de vroegere locatie. "De vooropgestelde openingsdatum blijft in 2020 liggen, maar dan later op het jaar", besluit Marc Boogers. "Wij willen er alleszins vaart achter blijven zetten."





Aan de terugkeer van de bib naar de Warande hangt een prijskaartje van 5 miljoen euro.